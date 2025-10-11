Скидки
Куница рассказал, что их паре легко выступать на двух турнирах подряд

Российский фигурист Георгий Куница, выступающий в паре с Анастасией Коробейниковой, рассказал, что их паре нормально даётся выступление на двух турнирах подряд.

Куница: В более детском возрасте несколько стартов в неделю было, когда стал старше — не было. Выступать не тяжело, если правильно планировать подготовку

Коробейникова: У меня такого не было, но не могу сказать, что было тяжело, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Фигуристы выступают на Мемориале Николая Панина-Коломенкина. За свой прокат они получили от судей 54,86 балла. Ранее Куница и Коробейникова принимали участие в чемпионате Москвы.

