Куница: хочется больше времени проводить с сыном

Российский фигурист Георгий Куница, который женат на Алёной Косторной, заявил о желании проводить больше времени с их общим ребёнком. Косторная и Куница поженились летом 2023 года. Весной 2025 года пара объявила, что ожидает пополнения в семье. В начале октября у них родился сын.

«У нас очень плотный график, поэтому приходится с раннего возраста приучать ребёнка путешествовать. Хочется стараться проводить с ним больше времени», — передаёт слова Куницы корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

22-летняя Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при (2019), победителем и призёром этапов серии Гран-при. Она первая одиночница в истории, набравшая более 85 баллов за короткую программу на международных стартах.