Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Куница: хочется больше времени проводить с сыном

Куница: хочется больше времени проводить с сыном
Комментарии

Российский фигурист Георгий Куница, который женат на Алёной Косторной, заявил о желании проводить больше времени с их общим ребёнком. Косторная и Куница поженились летом 2023 года. Весной 2025 года пара объявила, что ожидает пополнения в семье. В начале октября у них родился сын.

«У нас очень плотный график, поэтому приходится с раннего возраста приучать ребёнка путешествовать. Хочется стараться проводить с ним больше времени», — передаёт слова Куницы корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

22-летняя Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при (2019), победителем и призёром этапов серии Гран-при. Она первая одиночница в истории, набравшая более 85 баллов за короткую программу на международных стартах.

Материалы по теме
«Не просто голос фигурного катания». Наши звёзды отдали дань уважения погибшему Гришину
«Не просто голос фигурного катания». Наши звёзды отдали дань уважения погибшему Гришину
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android