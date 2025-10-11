Скидки
Фигурное катание

Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина



Чемпионы Европы и России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина — 2025. За своё выступление они получили 78,52 балла.

Вторыми стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов с результатом 66,75. Тройку сильнейших замкнули Вероника Меренкова и Даниль Галимов (65,35).

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Спортивные пары. Короткая программа:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 78,52 балла;

2. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 66,75;

3. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 65,35;

4. Таисия Щербинина/Артём Петров — 64,55;

5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 64,37;

8. Анастасия Коробейникова/Георгий Куница — 54,86.

