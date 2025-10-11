Скидки
Артемьева и Брюханов высказались о возвращении на старты спустя полтора года

Спортивная пара Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, которые не выступали в прошлом сезоне из-за отсутствия медицинского допуска, высказались о возвращении на старты.

Брюханов: Положительные ощущения, в целом. Когда мы сюда приехали, мы понимали, что многое получится в том или ином виде, нам ожидания совпали с тем, что получилось.

Артемьева: Немного ножки дрожали. Может быть, этого не было заметно, но внутри в какой-то момент волнение присутствовало. Весной Тамара Николаевна Москвина дала нам возможность покататься на её катке, когда мы сдавали экзамены.

Брюханов: Во время перерыва мы старались друг друга всячески поддерживать, в основном, я всё время поднимал настроение Юле. Был длительный промежуток, когда мы вообще не катались в паре, я в Санкт-Петербурге ходил на лёд одиночного катания, а Юля в Казани каталась.

Артемьева: Полноценные тренировки в паре перед этим сезоном мы начали в конце июня, – передаёт слова Артемьевой и Брюханова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
