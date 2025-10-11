Метёлкина и Берулава выиграли соревнования в Грузии с преимуществом в более 15 баллов

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли соревнования Trialeti Trophy, которые прошли в Тбилиси (Грузия). Они получили от судей 225,20 балла. Второе место заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (208,28). Замкнули тройку лидеров Эмили Чан и Спенсер Акира Хоу (193,70).
Фигурное катание. Trialeti Trophy (Тбилиси, Грузия). Спортивные пары. Итоговый результат:
1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 225,20 балла;
2. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) – 208,28;
3. Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (США) – 193,70;
4. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) – 188,85;
5. Элли Кам/Дэнни О’Ши (США) – 176,32.