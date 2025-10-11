Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Метёлкина и Берулава выиграли соревнования в Грузии с преимуществом в более 15 баллов

Метёлкина и Берулава выиграли соревнования в Грузии с преимуществом в более 15 баллов
Комментарии

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли соревнования Trialeti Trophy, которые прошли в Тбилиси (Грузия). Они получили от судей 225,20 балла. Второе место заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (208,28). Замкнули тройку лидеров Эмили Чан и Спенсер Акира Хоу (193,70).

Фигурное катание. Trialeti Trophy (Тбилиси, Грузия). Спортивные пары. Итоговый результат:

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 225,20 балла;

2. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) – 208,28;

3. Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (США) – 193,70;

4. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) – 188,85;

5. Элли Кам/Дэнни О’Ши (США) – 176,32.

Материалы по теме
Щербакова болеет за «Спартак», а Трусова — за ЦСКА. Разбираемся в предпочтениях фигуристов
Щербакова болеет за «Спартак», а Трусова — за ЦСКА. Разбираемся в предпочтениях фигуристов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android