Угожаев сообщил, что выступит на этапах Гран-при в Магнитогорске и Красноярске

Победитель одного из этапов Гран-при России сезона-2024/2025 Николай Угожаев сообщил, что выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске.

«Выступлю на первых двух этапах Гран-при», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Первый этап Гран-при России стартует в Магнитогорске 24 октября и завершится 27 октября. Второй этап в Красноярске пройдёт с 31 октября по 3 ноября.

Напомним, прошлый сезон для Угожаева был первым на взрослом уровне. В начале сезона он одержал победу на мемориале Панина-Коломенкина, обойдя Евгения Семененко и Владислава Дикиджи. Также Николай оказался лучшим на этапе Гран-при России в Красноярске и стал победителем чемпионата России по прыжкам. При этом успешно выступить на двух главных стартах года Угожаеву не удалось. На чемпионате России он занял 14-е место, в финале Гран-при России — седьмое.