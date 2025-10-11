Скидки
Мозалёв — о контрольных прокатах сборной России: было обидно их пропускать

Мозалёв — о контрольных прокатах сборной России: было обидно их пропускать
Чемпион мира среди юниоров в одиночном катании Андрей Мозалёв высказался о пропуске контрольных прокатов сборной России.

«Когда пять лет подряд катаешься на открытых прокатах, было обидно их пропускать. Не пригласили – не вижу смысла расстраиваться. Надо работать дальше, чтобы в следующем году на них попасть», – передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В прошлом сезоне подопечный Этери Тутберидзе Мозалёв показал не очень успешные результаты. Он стал 11-м на чемпионате России и в финале Гран-при России.

Ранее команда Тутберидзе анонсировала постановки на новый сезон для Маргариты Базылюк, Софьи Акатьевой, Елизаветы Андреевой, Алёны Принёвой, Арсения Федотова и Алисы Двоеглазовой.

