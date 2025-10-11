Скидки
«Просто не устоял». Мозалёв высказался о программе под Backstreet Boys

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв высказался о программе под песню группы Backstreet Boys «Everybody».

«Катаю под песню Backstreet boys – Everybody. Программу поставили Даниил Маркович Глейхенгауз и Этери Георгиевна Тутберидзе. Когда мне предложили эту музыку, я понял, что просто не устоял. Хотел что-то танцевальное, это я и получил. Как услышал, сразу понял – хочу под эту музыку кататься. Так и поставили программу.

Удаётся кайфовать, особенно когда всё получается. Костюм – это была совместная задумка команды, хотели сделать что-то из клипа, но поняли, что будет слишком похоже на мою следующую программу. Поэтому решили сделать что-то своё», – передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

