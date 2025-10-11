Мозалёв выиграл короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина, Дикиджи — второй
Чемпион мира среди юниоров в одиночном катании Андрей Мозалёв лидирует после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина. За своё выступление он получил 96,06 балла.
Вторым стал чемпион России – 2025 Владислав Дикиджи с результатом 92,06. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев (90,35).
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужчины. Короткая программа:
- Андрей Мозалёв — 96,06 балла.
- Владислав Дикиджи — 92,06.
- Николай Угожаев — 90,35.
- Семён Соловьёв — 85,09.
- Артур Даниелян – 84,76.
- Арсений Димитриев – 83,45.
- Дамир Черипка – 81,34.
- Матвей Ветлугин – 79,98.
- Илья Строганов – 79,26.
- Михаил Полянский – 73,42.
- Глеб Лутфуллин – 71,80.
