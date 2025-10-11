Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мозалёв выиграл короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина, Дикиджи — второй

Мозалёв выиграл короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина, Дикиджи — второй
Комментарии

Чемпион мира среди юниоров в одиночном катании Андрей Мозалёв лидирует после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина. За своё выступление он получил 96,06 балла.

Вторым стал чемпион России – 2025 Владислав Дикиджи с результатом 92,06. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев (90,35).

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужчины. Короткая программа:

  1. Андрей Мозалёв — 96,06 балла.
  2. Владислав Дикиджи — 92,06.
  3. Николай Угожаев — 90,35.
  4. Семён Соловьёв — 85,09.
  5. Артур Даниелян – 84,76.
  6. Арсений Димитриев – 83,45.
  7. Дамир Черипка – 81,34.
  8. Матвей Ветлугин – 79,98.
  9. Илья Строганов – 79,26.
  10. Михаил Полянский – 73,42.
  11. Глеб Лутфуллин – 71,80.
Материалы по теме
Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android