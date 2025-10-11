Мозалёв выиграл короткую программу на мемориале Панина-Коломенкина, Дикиджи — второй

Чемпион мира среди юниоров в одиночном катании Андрей Мозалёв лидирует после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина. За своё выступление он получил 96,06 балла.

Вторым стал чемпион России – 2025 Владислав Дикиджи с результатом 92,06. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев (90,35).

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужчины. Короткая программа:

Андрей Мозалёв — 96,06 балла. Владислав Дикиджи — 92,06. Николай Угожаев — 90,35. Семён Соловьёв — 85,09. Артур Даниелян – 84,76. Арсений Димитриев – 83,45. Дамир Черипка – 81,34. Матвей Ветлугин – 79,98. Илья Строганов – 79,26. Михаил Полянский – 73,42. Глеб Лутфуллин – 71,80.