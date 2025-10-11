«Сами себя обесценивают». Вайцеховская раскритиковала программу Ветлугина

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская раскритиковала короткие программы фигуристов Матвея Ветлугина и Анны Фроловой.

«Матвей Ветлугин катает короткую программу под «Как молоды мы были», а я не могу отделаться от ощущения, что программы такого типа сами себя сильно обесценивают. Типа включили тебе популярную песенку с чётко прописанным сюжетом — пойди красиво покатайся.

Мне кажется, сейчас программы должны быть более многослойными, что ли. Ну если на что-то рассчитывать в плане результата, разумеется. Поэтому притом что мне невероятно нравилась в прошлом сезоне Аня Фролова, её короткая «Любовь, похожая на сон» воспринимается как что-то до обидного незатейливое. Да, этот жанр очень идёт Ане, он стопроцентно в её стиле, но общее впечатление — очередная программа из множества подобных. Где главное впечатление оставляет не сам прокат, а вокальное исполнение», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.