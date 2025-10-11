«Незапланированный отпуск». Алина Горбачёва вновь прекратила тренировки из-за травмы

Бронзовый призёр чемпионата России и вице-чемпионка национального финала Гран-при Алина Горбачёва объяснила, почему не принимала участие в Мемориале Панина-Коломенкина — 2025, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристка сообщила, что вынуждена улететь в отпуск из-за того, что всё ещё не может залечить травму.

«Незапланированный отпуск… Тепло, солнечно, но настроения нет совсем. Очень хотела сейчас выступать в Питере, грустно, что никак не могу начать сезон, хотела старты, чтобы меньше волноваться на этапах. Эти странные травмы очень выбивают из подготовки, каждый раз когда думаю, что наконец-то восстановилась и прыгаю четверной, что-то случается. Это ужааас!!! Пока не катаюсь, попробую хотя бы порадовать вас летней погодой и каким-то контентом», — написала Горбачёва на личной странице в социальных сетях.