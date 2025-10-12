Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Кагановская/Некрасов выиграли мемориал Панина-Коломенкина в танцах на льду

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, стали победителями мемориала Николая Панина-Коломенкина. За два танца дуэт набрал 195,16 балла.

Второе место заняли Анна Коломенская и Артём Фролов, чей результат составил 176,46 балла. Бронзовые медали достались Александре Шинкаренко и Михаилу Антонову, набравшим суммарно за два проката 161,77.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 195,16 балла.
2. Анна Коломенская/Артём Фролов – 176,46.
3. Александра Шинкаренко/Михаил Антонов – 161,77.
4. Александра Прокопец/Александр Васькович – 159,15.
5. Ольга Фёдорова/Павел Драко – 153,62.
6. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев – 146,87.
7. Алиса Абдуллина/Егор Петров – 144,16.

Мемориал Панина-Коломенкина проходит в Санкт-Петербурге, турнир завершится 12 октября.

Кагановская поделилась эмоциями от поддержки в Санкт-Петербурге
