Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кагановская/Некрасов выиграли мемориал Панина-Коломенкина в танцах на льду

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, стали победителями мемориала Николая Панина-Коломенкина. За два танца дуэт набрал 195,16 балла.

Второе место заняли Анна Коломенская и Артём Фролов, чей результат составил 176,46 балла. Бронзовые медали достались Александре Шинкаренко и Михаилу Антонову, набравшим суммарно за два проката 161,77.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 195,16 балла.

2. Анна Коломенская/Артём Фролов – 176,46.

3. Александра Шинкаренко/Михаил Антонов – 161,77.

4. Александра Прокопец/Александр Васькович – 159,15.

5. Ольга Фёдорова/Павел Драко – 153,62.

6. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев – 146,87.

7. Алиса Абдуллина/Егор Петров – 144,16.

Мемориал Панина-Коломенкина проходит в Санкт-Петербурге, турнир завершится 12 октября.