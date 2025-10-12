Кагановская/Некрасов — о баллах: наше дело — чисто катать

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, стали победителями мемориала Панина-Коломенкина и прокомментировали свои баллы за два проката.

Некрасов. Это только начало сезона, постепенно будем подниматься во всём — и по уровням в том числе. Уже понимаем, как и над чем работать.

Кагановская. Баллы от нас никак не зависят, мы не можем их себе поставить или попросить сделать выше. Это дело специалистов и судей — у них своя тактика и стратегия.

Некрасов. Наше дело — это чисто катать, – передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.