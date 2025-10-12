Скидки
Кагановская — о произвольном танце: все изменения делаются через Бенуа Ришо

Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Максимом Некрасовым, рассказала о дистанционной работе с хореографом Бенуа Ришо над произвольным танцем сезона-2025/2026.

«Все изменения в произвольном танце делаются через Бенуа Ришо. Небольшие перестановки были за неделю до контрольных прокатов. После них ничего пока ничего не меняли. После прокатов он сказал, что думает. Так что мы остаёмся на связи», – передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Ранее Кагановская и Некрасов одержали победу на мемориале Панина-Коломенкина с результатом 195,16 балла.

