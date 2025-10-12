«Крылова сказала: «Будете катать «Кармен». Коломенская и Фролов — о произвольном танце

Российские фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов, выступающие в танцах на льду и ставшие серебряными призёрами мемориала Панина-Коломенкина, рассказали, как ставился их произвольный танец текущего сезона.

Коломенская. Достаточно тяжело было, но рады, что справились, проехали всё чисто. Вчера была небольшая осечка, но мы собрались. Приятно, что столько людей собралось на танцы в 10 утра (улыбается).

Фролов. Спасибо зрителям, что хлопали на хореодорожке, сил уже совсем не было, спасибо за поддержку! Кричали Василисе и Максиму «Давай-давай»? Конечно, ребятам так же, думаю, тяжело едется произвольный в 10 утра. В принципе, очень тяжело в голове смириться, что в 10 утра произвольный танец и без тренировки.

Коломенская. Как создавался произвольный танец? Изначально выбирали другую музыку, но Анжелика Алексеевна [Крылова] тогда уезжала. Она вернулась, посмотрела и сказала: «Нет, вы будете катать «Кармен» (улыбается). Она не хотела ставить классику, предложила нам обработанную музыку из мюзикла. Мы сами выбирали саундтреки, советовались, монтировала музыку Анжелика Алексеевна. Ставила в основном она, также она приглашала Елизавету Навиславскую из академии танца Бориса Эйфмана. Нам очень понравилось с ней работать, она ставила нам всё начало, буквально две недели назад снова приезжала, мы очень довольны тем, что у нас получилось. Осталось только накатать, — передаёт слова Коломенской и Фролова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.