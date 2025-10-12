Скидки
Кагановская/Некрасов: прокатом довольны, к чему грустить?

Выступающие в танцах на льду фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов прокомментировали свой победный прокат произвольного танца на мемориале Панина-Коломенкина и поблагодарили болельщиков за поддержку.

Кагановская. Довольны, конечно. К чему грустить? В целом прокат был неплохим, рабочим. Как сказали наши тренеры: для 10 утра — вообще отлично. То, что планировали сделать, — всё сделали. Всё нормально, хочется немного поспать.

Когда последний раз так рано выходили на соревнования? Вчера. А так — год назад так же рано выходили на соревнования. Спали сегодня часов семь. Поддержка зала очень важная. Приятно, когда встречает публика, — ещё и в 10 утра в воскресенье, вы представляете? Это дорогого стоит.

Некрасов. Это наш первый сезон за Санкт-Петербург. Всем спасибо за поддержку! К этапу в Магнитогорске хотелось бы больше спокойствия, заходить на прокат с холодной головой. Хочется идти к тому, что ты просто идёшь и катаешь, берёшь и делаешь, – передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

