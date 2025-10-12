Скидки
Анна Фролова снялась с произвольной программы на мемориале Панина-Коломенкина

Российская фигуристка Анна Фролова, тренирующаяся под руководством Евгения Рукавицына, снялась с произвольной программы на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Фигуристка была исключена из стартовых списков турнира. Причина снятия Фроловой с соревнований не уточняется. Отметим, что за день до короткой программы Фролова пережила личную трагедию в связи со смертью домашнего питомца. Во время разминки перед короткой программой фигуристка плакала.

После короткой программы Фролова занимает промежуточное пятое место.

