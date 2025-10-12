Ученица Соколовской Важнова сообщила, что выступит на этапе Гран-при в Магнитогорске

Российская фигуристка Софья Важнова, тренирующаяся под руководством Светланы Соколовской, прокомментировала своё выступление на мемориале Панина-Коломенкина и рассказала, на каких этапах Гран-при России выступит.

«Я довольна, что не допустила падений и грубых ошибок, но всё равно некоторые прыжки были неуверенными, с недокрутом. Над этим нужно хорошо поработать.

Короткую программу мне поставили Алексей Горшков и Екатерина Рязанова, я ездила к ним в Одинцово. Они уже второй раз ставят мне программу, предыдущая короткая тоже была от них. Музыку я предложила сама, её одобрили и начали ставить. Произвольную программу поставил Никита Михайлов, он предложил эту музыку, и мне очень понравилось.

Мне нужно перед началом сезона больше стартовать, чтобы набирать форму к этапам Гран-при и главным стартам. После чемпионата Москвы у меня был один день отдыха, потом мы поехали сюда. В прошлом году было точно так же, перерыв даже меньше. Мне, наоборот, тяжелее, когда долго нет соревнований. Следующий старт — этап Гран-при России в Магнитогорске», — передаёт слова Важновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.