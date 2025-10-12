Алиса Двоеглазова выиграла мемориал Панина-Коломенкина, Садкова — 3-я, Муравьёва — 4-я

Фигуристка Алиса Двоеглазова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, стала победительницей мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. За две программы суммарно она получила 208,92 балла. В прокате произвольной программы фигуристка успешно исполнила каскад с четверным тулупом. Также она пыталась выполнить сольные четверные лутц и тулуп, но упала с этих прыжков.
Второе место заняла Ксения Гущина, уступившая Двоеглазовой чуть более балла. Она набрала за два выступления 207,71. Тройку лидеров замкнула ещё одна подопечная Этери Тутберидзе, Дарья Садкова, с суммой баллов 197,38. В произвольной программе Садкова с помаркой исполнила четверной тулуп.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Женщины. Итоговые результаты:
1. Алиса Двоеглазова – 208,92 балла.
2. Ксения Гущина – 207,71.
3. Дарья Садкова – 197,38.
4. Софья Муравьёва – 194,84.
5. Мария Елисова – 186,80.
6. Арина Мариничева – 178,92.
7. Арина Кудлай — 178,54.
8. Софья Важнова — 176,81.
9. Людмила Фурсова — 169,73.
10. Мария Поступаева — 162,83.
11. Софья Рудь — 156,51.
12. Дарья Третьякова — 154,85.
13. Ксения Фадеева — 152,54.
14. Виктория Федянина — 150,40.
15. Виктория Нестерова — 149,91.