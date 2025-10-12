Татьяна Тарасова поддержала инициативу олимпийского перемирия в 2026 году

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила предложение вице-премьера и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни объявить на планете олимпийское перемирие за неделю до старта Олимпиады-2026.

«Олимпийское перемирие было всегда! Я поддерживаю эту инициативу, выступала за неё, чтобы на время Олимпиады хотя бы приостановить все конфликты в мире, чтобы все выступали.

Уже формируются сборные. Смотрю на нашу команду — едут только мальчик и две девочки. Ну что это такое? Ни пары, ни танцы — никто не едет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.