Куница в паре с Коробейниковой подтвердил разряд КМС на мемориале Панина-Коломенкина

Российский фигурист Георгий Куница в паре с Анастасией Коробейниковой смог подтвердить разряд КМС (кандидат в мастера спорта) на мемориале Панина-Коломенкина. Спортсмены набрали необходимый технический минимум в обеих программах.

Для подтверждения разряда парникам в короткой нужно набрать не менее 27 баллов за технику, в произвольной — 47. Помимо этого, GOE за каждый элемент не должна быть ниже -2.

Куница — муж чемпионки Европы в одиночном катании Алёны Косторной. В текущем сезоне Георгий выступает с новой партнёршей, пока его супруга восстанавливается после родов. В начале октября Алёна родила сына.

