«Есть обида». Двоеглазова — о неудачном прокате ПП на мемориале Панина-Коломенкина

16-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова прокомментировала неудачный прокат произвольной программы на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Фигуристка пыталась выполнить сольные четверные лутц и тулуп, но упала с этих прыжков. Несмотря на это, Двоеглазовой удалось выиграть турнир.

«После окончания соревнования мы с Дашей [Садковой] друг друга поддерживали, поделились своими переживаниями, кто что испытывал в данный момент. Поняли, что вдвоём будет не страшно в микст-зоне. То, что мы на пьедестале, — это прекрасно, мы очень этому рады, это приносит положительные эмоции.

Конечно, не была готова к такому прокату произвольной программы, на тренировке так ни разу не катала, в моменте есть обида за свою работу. Люди, которые со мной тренировались, мои тренеры знают, что я была готова к этому турниру. Здесь проблемы больше с головой, с нервами, я была не в ногах абсолютно. Всё равно под конец программы я старалась обменяться энергией с публикой, музыка заводная, я понимала, что мне всё равно в кайф катать эту программу. Несмотря на все неудачи, старалась держать себя в руках, бороться за каждую сотую — это единственное, за что могу себя похвалить сегодня», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.