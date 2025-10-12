Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Есть обида». Двоеглазова — о неудачном прокате ПП на мемориале Панина-Коломенкина

«Есть обида». Двоеглазова — о неудачном прокате ПП на мемориале Панина-Коломенкина
Аудио-версия:
Комментарии

16-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова прокомментировала неудачный прокат произвольной программы на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Фигуристка пыталась выполнить сольные четверные лутц и тулуп, но упала с этих прыжков. Несмотря на это, Двоеглазовой удалось выиграть турнир.

«После окончания соревнования мы с Дашей [Садковой] друг друга поддерживали, поделились своими переживаниями, кто что испытывал в данный момент. Поняли, что вдвоём будет не страшно в микст-зоне. То, что мы на пьедестале, — это прекрасно, мы очень этому рады, это приносит положительные эмоции.

Конечно, не была готова к такому прокату произвольной программы, на тренировке так ни разу не катала, в моменте есть обида за свою работу. Люди, которые со мной тренировались, мои тренеры знают, что я была готова к этому турниру. Здесь проблемы больше с головой, с нервами, я была не в ногах абсолютно. Всё равно под конец программы я старалась обменяться энергией с публикой, музыка заводная, я понимала, что мне всё равно в кайф катать эту программу. Несмотря на все неудачи, старалась держать себя в руках, бороться за каждую сотую — это единственное, за что могу себя похвалить сегодня», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Алиса Двоеглазова выиграла мемориал Панина-Коломенкина, Садкова — 3-я, Муравьёва — 4-я
Материалы по теме
Камбэк Валиевой или Петросян с Гуменником на Олимпиаде. 10 самых ожидаемых событий сезона
Рейтинг
Камбэк Валиевой или Петросян с Гуменником на Олимпиаде. 10 самых ожидаемых событий сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android