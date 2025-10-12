Скидки
«Голова кружилась». Садкова высказалась о 3-м месте на мемориале Панина-Коломенкина

Фигуристка Дарья Садкова, выигравшая бронзовую медаль на мемориале Панина-Коломенкина, рассказала о плохом самочувствии перед прокатом своей произвольной программы.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Женщины. Итоговые результаты:

1. Алиса Двоеглазова – 208,92 балла.

2. Ксения Гущина – 207,71.

3. Дарья Садкова – 197,38.

«Одной из целей было попадание на пьедестал, но другие задачи не были выполнены, поэтому смешанные эмоции. Есть как счастье, так и грусть, и обида, что не получилось показать всё то, что мы умеем.

Сегодня я поддерживала Алису [Двоеглазову] в том плане, что тоже нахожусь не в ногах. Когда приехала сюда на каток, начала чувствовать себя не очень хорошо. Голова немного кружилась. Перед разминкой сказала Георгию Владимировичу [Похилюку], что не могу прийти в себя. В течение всей программы, наверное, видно было, что старалась сконцентрироваться на себе, ушла в себя, тройные были на зубцах, на каждом прыжке себя ловила. Единственное, где не поймала, – это на двойном акселе, что для меня и всех было удивлением. До этого такого не было. Старалась не отпускать себя полностью», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

