Мухортова и Евгеньев — о мемориале Панина-Коломенкина: обожаем этот старт, Питер и публику

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, выразили благодарность болельщикам и организаторам мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге за положительную атмосферу.
«Хочу сказать большое спасибо федерации, организаторам, судьям, зрителям, журналистам. Замечательные соревнования, очень дружеские, приятные, хорошие, обожаем этот старт, Питер и публику», — передаёт слова Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.
Мухортова и Евгеньев являются серебряными призёрами этапов Гран-при России, победителями финала Кубка России (2022), победителями этапа юниорского Гран-при в Словакии (2021).
Мемориал Панина-Коломенкина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 12 октября.