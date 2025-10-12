Мухортова и Евгеньев: за много лет впервые у нас такой плотный график

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, рассказали, что впервые за много лет столкнулись с высокой плотностью в соревновательном графике.

Евгеньев. Всё прошло не так гладко, как нам хотелось бы. Наверное, на этом сказывается наш плотный график.

Мухортова. Но мы сознательно шли на это, старались перебороть себя, выступить хорошо здесь, хотя немного опустошились после чемпионата Москвы.

Евгеньев. За много лет в паре впервые у нас выстроился такой плотный график.

Мухортова. Меньше чем две недели у нас никогда не было.

Евгеньев. Это полезно, это прикольно, идёт работа на преодоление себя, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.