Бойкова/Козловский выиграли Мемориал Панина-Коломенкина в парном катании

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями Мемориала Панина-Коломенкина в парном катании. За два проката пара получила от судей 219,47 балла.

Второе место заняли Таисия Щербинина и Артём Петров, которые в этом сезоне дебютировали на взрослом уровне. Сумма оценок фигуристов за две программы составила 194,89. Тройку призёров замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, которые впервые выступили на соревнованиях после перерыва длиной в 1,5 года. Итоговые баллы пары за две программы — 189,74.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Спортивные пары. Итоговые результаты:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 219,47 балла;

2. Таисия Щербинина/Артём Петров — 194,89;

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 189,74;

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 184,74;

5. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 183,22;

6. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 170,30;

7. Анастасия Коробейникова/Георгий Куница — 158,78.

Мемориал Панина-Коломенкина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 12 октября.