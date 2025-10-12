Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова/Козловский выиграли Мемориал Панина-Коломенкина в парном катании

Бойкова/Козловский выиграли Мемориал Панина-Коломенкина в парном катании
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями Мемориала Панина-Коломенкина в парном катании. За два проката пара получила от судей 219,47 балла.

Второе место заняли Таисия Щербинина и Артём Петров, которые в этом сезоне дебютировали на взрослом уровне. Сумма оценок фигуристов за две программы составила 194,89. Тройку призёров замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, которые впервые выступили на соревнованиях после перерыва длиной в 1,5 года. Итоговые баллы пары за две программы — 189,74.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Спортивные пары. Итоговые результаты:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 219,47 балла;

2. Таисия Щербинина/Артём Петров — 194,89;

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 189,74;

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 184,74;

5. Вероника Меренкова/Даниль Галимов — 183,22;

6. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 170,30;

7. Анастасия Коробейникова/Георгий Куница — 158,78.

Мемориал Панина-Коломенкина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 12 октября.

Материалы по теме
Куница в паре с Коробейниковой подтвердил разряд КМС на мемориале Панина-Коломенкина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android