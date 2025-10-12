Скидки
Артемьева и Брюханов — о мемориале Панина-Коломенкина: ожидания совпали с реальностью

Артемьева и Брюханов — о мемориале Панина-Коломенкина: ожидания совпали с реальностью
Комментарии

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов оценили своё выступление на мемориале Панина-Коломенкина. Они впервые приняли участие в соревнованиях после перерыва длиной в 1,5 года. Итоговые баллы пары за две программы — 189,74.

«В целом мы довольны, наши ожидания совпали с реальностью, теперь знаем, в какую сторону смотреть, чтобы к первому этапу Гран-при России всё исправить», — передаёт слова Брюханова корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. За два проката пара получила от судей 219,47 балла. Второе место заняли Таисия Щербинина и Артём Петров, которые в этом сезоне дебютировали на взрослом уровне, сумма оценок фигуристов за две программы составила 194,89.

