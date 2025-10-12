«Столкнулась с мальчиком». Горбачёва и Федченко раскрыли подробности травмы фигуристки

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 фигуристка Алина Горбачёва и её тренер Софья Федченко раскрыли подробности травмы, которую спортсменка получила летом на сборах во Франции.

Горбачёва: На тренировках во Франции столкнулась с мальчиком, он достаточно глубоко мне пяткой прорубил ногу. Там мне её сшили не самым лучшим образом, поэтому восстановление затянулось. Но надо было сшивать, по-другому никак, уже не могли ждать.

Федченко: Сказали, что там три миллиметра до ахилла. Если бы ещё чуть-чуть… Когда мы приехали в emergency (скорая помощь. — Прим. «Чемпионата»), произнесла: «Блин, вот ты несчастливая, на два сантиметра ниже – и он бы попал в ботинок». Прямо над ботиночком было.

А мне врач в emergency говорит: «Нет, у вас очень счастливая девочка». Когда кровь отмыли, он отодвинул кожу, показал мне ахилл, который было видно. Если бы на три миллиметра правее, разрубили бы пополам ахилл, это было бы не две недели, не три недели, а полгода.

Горбачёва: Мы так столкнулись, что даже никто не упал. Ехала в затяжке, опускала ногу. Как раз когда опускала ногу, он дал мне пяткой, я дальше проехала на ногах, стало больно, — сказали Горбачёва и Федченко в выпуске шоу «Каток».