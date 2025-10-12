Артемьева и Брюханов раскрыли задумку произвольной программы

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали о задумке своей произвольной программы. Спортсмены выступили на Мемориале Панина-Коломенкина. Они впервые приняли участие в соревнованиях после перерыва длиной в 1,5 года. За произвольную программу Артемьева и Брюханов получили от судей 122,99 балла. Итоговые баллы пары за две программы — 189,74.

Брюханов: Программу поставили ещё в прошлом году, ставил её Сергей Плишкин.

Артемьева: Задумка — о любви на расстоянии, мы друг другу пишем письма, но вживую никогда не встретимся, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.