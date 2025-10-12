Даниелян: будет хуже по представлению, но я буду спокоен за элементы

Фигурист Артур Даниелян высказался о своём выступлении в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина — 2025.

«Я сегодня был спокоен, как и вчера, было некоторое желание получить побольше удовольствия от проката и отдать тело под контроль мышцам, а не голове, в итоге получились бабочки. Придется отдавать контроль голове, будет хуже по представлению, но я буду спокоен за элементы», — передает слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Напомним, по итогам короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина лидирует Андрей Мозалёв. Вторым стал Владислав Дикиджи, а тройку лидеров замкнул Николай Угожаев.