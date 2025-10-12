Владислав Дикиджи одержал победу на Мемориале Панина-Коломенкина, Мозалёв — четвёртый

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на Мемориале Панина-Коломенкина. По итогам двух программ он получил от судей 265,83 балла.

Вторым стал Семён Соловьёв с результатом 243,84. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев (243,74). Лидер после короткой программы Андрей Мозалёв расположился на четвёртой строчке (243,24).

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужчины. Итоговое положение:

Владислав Дикиджи — 265,83; Семён Соловьёв — 243,84; Николай Угожаев — 243,74; Андрей Мозалёв — 243,24; Матвей Ветлугин – 234,31; Артур Даниелян – 231,05; Глеб Лутфуллин – 228,82; Илья Строганов – 227,83; Дамир Черипка – 219,49; Михаил Полянский – 218,40; Арсений Димитриев – 206,81.