Владислав Дикиджи одержал победу на Мемориале Панина-Коломенкина, Мозалёв — четвёртый

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на Мемориале Панина-Коломенкина. По итогам двух программ он получил от судей 265,83 балла.

Вторым стал Семён Соловьёв с результатом 243,84. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев (243,74). Лидер после короткой программы Андрей Мозалёв расположился на четвёртой строчке (243,24).

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужчины. Итоговое положение:

  1. Владислав Дикиджи — 265,83;
  2. Семён Соловьёв — 243,84;
  3. Николай Угожаев — 243,74;
  4. Андрей Мозалёв — 243,24;
  5. Матвей Ветлугин – 234,31;
  6. Артур Даниелян – 231,05;
  7. Глеб Лутфуллин – 228,82;
  8. Илья Строганов – 227,83;
  9. Дамир Черипка – 219,49;
  10. Михаил Полянский – 218,40;
  11. Арсений Димитриев – 206,81.
Комментарии
