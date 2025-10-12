Владислав Дикиджи одержал победу на Мемориале Панина-Коломенкина, Мозалёв — четвёртый
Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на Мемориале Панина-Коломенкина. По итогам двух программ он получил от судей 265,83 балла.
Вторым стал Семён Соловьёв с результатом 243,84. Тройку лидеров замкнул Николай Угожаев (243,74). Лидер после короткой программы Андрей Мозалёв расположился на четвёртой строчке (243,24).
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужчины. Итоговое положение:
- Владислав Дикиджи — 265,83;
- Семён Соловьёв — 243,84;
- Николай Угожаев — 243,74;
- Андрей Мозалёв — 243,24;
- Матвей Ветлугин – 234,31;
- Артур Даниелян – 231,05;
- Глеб Лутфуллин – 228,82;
- Илья Строганов – 227,83;
- Дамир Черипка – 219,49;
- Михаил Полянский – 218,40;
- Арсений Димитриев – 206,81.
