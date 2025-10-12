Скидки
«Это чудо какое-то». Дикиджи — о победе на Мемориале Панина-Коломенкина

«Это чудо какое-то». Дикиджи — о победе на Мемориале Панина-Коломенкина
Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи высказался о победе на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Обидно за вторую половину [произвольной программы]. Первую достаточно неплохо выполнил, жалко, что вторая не очень удалась, вращения третьего уровня — тоже неприятно, музыки там было много, можно было досидеть. Всё в процессе накатывания, это начало сезона. Перед этапом покатаем побольше — и всё получше будет.

Какие эмоции преобладают? Больше грусть из-за того, что не получилось. Ребята могут набирать за 270, 280 баллов, чтобы конкурировать, нужно катать чисто, чтобы побольше баллов получать. Победа — это чудо какое-то, обычно каждый год участвую, но пьедестал пропускаю (улыбается). А тут внезапно получилось, не ожидал, что выиграю после такого проката», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

