«Это чудо какое-то». Дикиджи — о победе на Мемориале Панина-Коломенкина

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи высказался о победе на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Обидно за вторую половину [произвольной программы]. Первую достаточно неплохо выполнил, жалко, что вторая не очень удалась, вращения третьего уровня — тоже неприятно, музыки там было много, можно было досидеть. Всё в процессе накатывания, это начало сезона. Перед этапом покатаем побольше — и всё получше будет.

Какие эмоции преобладают? Больше грусть из-за того, что не получилось. Ребята могут набирать за 270, 280 баллов, чтобы конкурировать, нужно катать чисто, чтобы побольше баллов получать. Победа — это чудо какое-то, обычно каждый год участвую, но пьедестал пропускаю (улыбается). А тут внезапно получилось, не ожидал, что выиграю после такого проката», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.