Фигурное катание Новости

Дикиджи рассказал, как идёт работа над пятью четверными прыжками в произвольной программе

Владислав Дикиджи
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Владислав Дикиджи поделился деталями работы над произвольной программой и выполнением пяти четверных прыжков.

«Что улучшать? Хочется побыстрее вращаться, делать на четвёртый уровень, позиции лучше исполнять. И больше хореографии в дорожке и во второй половине.

Будет ли пять четверных в произвольной? Изначально с Олегом Станиславовичем накатывали вариант: тулуп, лутц, флип и два сальхова. Желательно сделать ещё два акселя, но пока что мне тяжеловато. Один раз прокатал, чтобы получилось, но больше не получалось. Чтобы не делать сильный шаг назад, прыгаю два акселя. Этот контент тяжелее, чем в прошлом году, но хотелось бы пять четверных. По хореографии надо будет добавлять, во второй половине особенно. Будем работать со специалистами, накатывать», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

