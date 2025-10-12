Дикиджи ответил на вопрос о судействе на Мемориале Панина-Коломенкина
Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи высказался о судействе на Мемориале Панина-Коломенкина. Дикиджи одержал победу, получив от судей 265,83 балла.
«Доверяю нашим драгоценным судьям. Любой оценке буду рад, что бы ни поставили, это уважаемое мнение. Всё нормально», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужчины. Итоговое положение:
- Владислав Дикиджи — 265,83;
- Семён Соловьёв — 243,84;
- Николай Угожаев — 243,74;
- Андрей Мозалёв — 243,24;
- Матвей Ветлугин – 234,31;
- Артур Даниелян – 231,05.
