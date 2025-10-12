Скидки
Дикиджи ответил на вопрос о судействе на Мемориале Панина-Коломенкина

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи высказался о судействе на Мемориале Панина-Коломенкина. Дикиджи одержал победу, получив от судей 265,83 балла.

«Доверяю нашим драгоценным судьям. Любой оценке буду рад, что бы ни поставили, это уважаемое мнение. Всё нормально», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужчины. Итоговое положение:

  1. Владислав Дикиджи — 265,83;
  2. Семён Соловьёв — 243,84;
  3. Николай Угожаев — 243,74;
  4. Андрей Мозалёв — 243,24;
  5. Матвей Ветлугин – 234,31;
  6. Артур Даниелян – 231,05.
