Дикиджи ответил на вопрос о судействе на Мемориале Панина-Коломенкина

Чемпион России – 2025 в одиночном катании 21-летний фигурист Владислав Дикиджи высказался о судействе на Мемориале Панина-Коломенкина. Дикиджи одержал победу, получив от судей 265,83 балла.

«Доверяю нашим драгоценным судьям. Любой оценке буду рад, что бы ни поставили, это уважаемое мнение. Всё нормально», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Мужчины. Итоговое положение:

Владислав Дикиджи — 265,83; Семён Соловьёв — 243,84; Николай Угожаев — 243,74; Андрей Мозалёв — 243,24; Матвей Ветлугин – 234,31; Артур Даниелян – 231,05.