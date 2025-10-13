Скидки
Ученица Тутберидзе Елизавета Андреева приостановила тренировки

Ученица Тутберидзе Елизавета Андреева приостановила тренировки
Подопечная Этери Тутберидзе Елизавета Андреева взяла временную паузу в тренировках и проводит восстановление. Об этом фигуристка сообщила в своих соцсетях.

«Дорогие болельщики, в последнее время мне пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, и это потребует от меня времени на восстановление. Это непростой период, но я уверена, что смогу справиться с этим.

Я чувствую поддержку и веру в меня, и это придаёт мне сил. Я нацелена вернуться к тренировкам в ближайшее время.

Спасибо Вам за понимание и терпение. Вместе мы преодолеем все преграды», — написала Андреева в своём телеграм-канале.

15-летняя Андреева является двукратным серебряным призёром Гран-при России среди юниоров. Она владеет прыжками высокой сложности — тройным акселем, четверными сальховом и тулупом.

