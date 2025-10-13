«С ней можно и нужно катать». Никита Сарновский рассказал о своей травме

Российский фигурист Никита Сарновский считает, что, несмотря на полученную травму, он способен принимать участие в соревнованиях.

— Сообщалось, что у вас травма. Можете поподробнее рассказать?

— Травма — она и сейчас как бы есть. Но это не та отговорка, когда говорят: «Я плохо откатал, потому что у меня травма». Нет. С этой травмой можно и нужно катать. Вот эта слабость, которая называется травмой, я её не на 100% как бы прошёл, этот порог. А так я не хочу делать акцент на свою травму, типа «Нога болит, ничего не могу делать». Да нет, как бы и можно делать, и нужно делать.

— Считаете, что нужно идти в бой, несмотря на все сложности?

— Конечно, конечно. На всех стартах, особенно на важных, которые дают тебе рейтинг, и на всех остальных. А тут турниры в Москве хорошие, достойные. И поэтому на каждый старт надо выходить, даже если не на 100% готов, но хоть на какой-то процент, но всё равно выходить, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.