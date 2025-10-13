Скидки
Сарновский оценил Трусову в роли капитана на Кубке Первого канала

Победитель финала Гран-при среди юниоров Никита Сарновский высказался о взаимодействии с Александрой Трусовой в качестве капитана команды на Кубке Первого канала.

— На обоих Кубках Первого канала у вас капитаном была Александра Трусова, что можете сказать о ней в этой роли?
— Это очень хороший капитан, очень грамотный, который и поддержит, и настроит. То есть Саша, как по мне, для командного турнира очень хороша.

— А она вам помогала советами какими-то?
— На Кубке Первого канала она мне ничего не говорила, так как у меня там были Дмитрий Сергеевич Михайлов и Сергей Андреевич Алексеев. Грубо говоря, она не влезала, не пыталась помочь в прыжках. У неё была своя роль, и она её придерживалась, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

