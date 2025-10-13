Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сарновский оценил своё выступление на чемпионате Москвы

Сарновский оценил своё выступление на чемпионате Москвы
Аудио-версия:
Комментарии

Дебютирующий в этом сезоне на взрослом уровне фигурист Никита Сарновский оценил своё выступление на чемпионате Москвы.

— Что думаете о прокате произвольной программы на чемпионате Москвы?
— Это было плохо. В какой бы форме я ни был, всё равно это было плохо — две бабочки, без каскада. Не тот контент, который я хотел бы делать. Вообще ни разу не тот. Есть над чем работать всегда. А сейчас просто одни негативные эмоции и одно расстройство. По баллам скажу, что всё честно. Всё справедливо. Если описать тремя словами: борьба, преодоление самого себя и, наверное, это та точка, с которой можно работать.

— Как раз хотела спросить, за что вы могли бы себя похвалить? Получается, за борьбу?
— За борьбу. Единственное, чем я доволен в своей произвольной программе на данный момент, — это то, что я пошёл на четверной тулуп. То есть я перекроил всю программу, вообще всю… Вот это только плюс за преодоление самого себя. А так, кроме этого, нечего сказать, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Никите Сарновскому 17 лет. Он тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и является победителем финала Гран-при России среди юниоров.

Материалы по теме
«У меня одна мотивация на четверной аксель — попасть в топ-3». Честный Никита Сарновский
Эксклюзив
«У меня одна мотивация на четверной аксель — попасть в топ-3». Честный Никита Сарновский
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android