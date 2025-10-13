Дебютирующий в этом сезоне на взрослом уровне фигурист Никита Сарновский оценил своё выступление на чемпионате Москвы.

— Что думаете о прокате произвольной программы на чемпионате Москвы?

— Это было плохо. В какой бы форме я ни был, всё равно это было плохо — две бабочки, без каскада. Не тот контент, который я хотел бы делать. Вообще ни разу не тот. Есть над чем работать всегда. А сейчас просто одни негативные эмоции и одно расстройство. По баллам скажу, что всё честно. Всё справедливо. Если описать тремя словами: борьба, преодоление самого себя и, наверное, это та точка, с которой можно работать.

— Как раз хотела спросить, за что вы могли бы себя похвалить? Получается, за борьбу?

— За борьбу. Единственное, чем я доволен в своей произвольной программе на данный момент, — это то, что я пошёл на четверной тулуп. То есть я перекроил всю программу, вообще всю… Вот это только плюс за преодоление самого себя. А так, кроме этого, нечего сказать, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Никите Сарновскому 17 лет. Он тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и является победителем финала Гран-при России среди юниоров.