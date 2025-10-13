Скидки
Сарновский — о взрослых прокатах: смотрел в повторе, проспал

Победитель финала Гран-при среди юниоров Никита Сарновский признался, что не смотрел контрольные прокаты фигуристов сборной России в прямом эфире.

— А контрольные прокаты сборной вы смотрели?
— Я смотрел только на повторе, потому что проспал. Я после тренировки сижу — жду — и меня просто вырубило. Так что в машине я не смотрел. Я приехал домой и посмотрел на повторе некоторые программы, которые мне было интересно посмотреть.

— Какие именно вы посмотрели?
— Марка Кондратюка, Колю Угожаева, Влада Дикиджи и так мельком Даню Самсонова. Петю Гуменника почему не смотрел — потому что я видел уже его программы и знал, что будет. И чего ждать. Ну и произвольные программы я тоже проспал. Люблю спать (улыбается), — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

