Никита Сарновский рассказал о программах на новый сезон

Победитель финала Гран-при среди юниоров фигурист Никита Сарновский поделился деталями работы над программами на сезон-2025/2026.

— Быстро ли нашли идеи для постановок?

— И не так медленно, и не так быстро. То есть в порядке такого хорошего межсезонья мы подбирали идеи, всё делали.

— Как проходил процесс постановки программ?

— Очень весело. И весело, и в тот же момент сосредоточенно. То есть все были в работе, но были моменты, когда мы думали и смеялись и когда мы прямо в работе были. То есть всё хорошо, с позитивом и настроем. Выделить не могу. Они по-своему отличаются и по-своему нравятся.

— На контрольных прокатах вы выступали с другим костюмом. Почему решили заменить его?

— Тот костюм просто был доработкой. То есть я вышел, потому что мне сказали выйти в костюме. Я показал. И мы его доделали, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.