Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Никита Сарновский рассказал о программах на новый сезон

Никита Сарновский рассказал о программах на новый сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель финала Гран-при среди юниоров фигурист Никита Сарновский поделился деталями работы над программами на сезон-2025/2026.

— Быстро ли нашли идеи для постановок?
— И не так медленно, и не так быстро. То есть в порядке такого хорошего межсезонья мы подбирали идеи, всё делали.

— Как проходил процесс постановки программ?
— Очень весело. И весело, и в тот же момент сосредоточенно. То есть все были в работе, но были моменты, когда мы думали и смеялись и когда мы прямо в работе были. То есть всё хорошо, с позитивом и настроем. Выделить не могу. Они по-своему отличаются и по-своему нравятся.

— На контрольных прокатах вы выступали с другим костюмом. Почему решили заменить его?
— Тот костюм просто был доработкой. То есть я вышел, потому что мне сказали выйти в костюме. Я показал. И мы его доделали, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«У меня одна мотивация на четверной аксель — попасть в топ-3». Честный Никита Сарновский
Эксклюзив
«У меня одна мотивация на четверной аксель — попасть в топ-3». Честный Никита Сарновский
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android