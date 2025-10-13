Алина Загитова сообщила, что съездила на Чукотку и установила там два рекорда

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова сообщила о том, что съездила на Чукотку, и выложила оттуда яркие фотографии. Девушка сделала акцент на том, что смогла установить там два рекорда. О чём именно она говорит, фигуристка расскажет позже.

Фото: Личный архив Загитовой

Фото: Личный архив Загитовой

Фото: Личный архив Загитовой

«Какая же сложная выдалась неделя! Была рабочая поездка в Певек – там время +9 от Москвы, связи почти не было, а сам проект настолько стоил усилий, что ни капли не жалею! Тем более я установила там сразу два рекорда… Какие именно – расскажу позже.

Обратная дорога выдалась непростой: 32 часа в пути с пересадкой в Магадане. В Москве оказалась 11-го в 14:00, на маникюр – и практически сразу на ночные съёмки с 21:00 до 4 утра. Легла спать только в 10 утра, а следующий день проспала до 22:00. В итоге совсем перепутала день с ночью! А как вы боретесь с акклиматизацией после таких марафонов?» – написала Загитова на личной странице в социальных сетях.