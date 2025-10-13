Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Сарновский — о второй оценке: если смотреть других, то понятно, почему я говорю так

Аудио-версия:
Комментарии

Победитель финала Гран-при среди юниоров фигурист Никита Сарновский высказал своё мнение по поводу своей второй оценки за прокаты.

— Вы недавно самокритично заявили, что у вас нет второй оценки. Можете немного пояснить, что вы вкладываете в такое высказывание?
— Мне кажется, это и так видно, что горб, что голова вниз. Если смотреть на уровень других пацанов, то всё понятно, почему я говорю так про свою вторую оценку. Если смотреть на Марка Кондратюка, на Рому Савосина, на других пацанов, у которых вторая оценка явно есть.

— Как идёт работа над её улучшением?
— Мы на льду работаем с Дмитрием Сергеевичем Михайловым, что-то добавляем, ищем, пробуем, щупаем, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

