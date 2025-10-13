Никита Сарновский объяснил, почему решил перейти к Евгению Плющенко

Победитель финала Гран-при среди юниоров российский фигурист Никита Сарновский рассказал, почему принял решение перейти в тренировочную группу Евгения Плющенко.

— А у кого вы тренировались до Евгения Плющенко?

— Вообще, в начале был Сергей Дмитриевич Давыдов, ЦСКА. Потом пошёл на просмотр к Этери Георгиевне Тутберидзе. Там был четыре месяца, но не получилось. И потом пришёл к Евгению Викторовичу.

— А почему не получилось?

— Не взяла. Просто не взяла.

— Почему решили перейти к Евгению Викторовичу?

— Вместе с родителями решили, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.