Никита Сарновский объяснил, почему решил перейти к Евгению Плющенко

Никита Сарновский объяснил, почему решил перейти к Евгению Плющенко
Комментарии

Победитель финала Гран-при среди юниоров российский фигурист Никита Сарновский рассказал, почему принял решение перейти в тренировочную группу Евгения Плющенко.

— А у кого вы тренировались до Евгения Плющенко?
— Вообще, в начале был Сергей Дмитриевич Давыдов, ЦСКА. Потом пошёл на просмотр к Этери Георгиевне Тутберидзе. Там был четыре месяца, но не получилось. И потом пришёл к Евгению Викторовичу.

— А почему не получилось?
— Не взяла. Просто не взяла.

— Почему решили перейти к Евгению Викторовичу?
— Вместе с родителями решили, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

