Сарновский — о желаемом контенте: хочу прыгать пять четверных и два тройных акселя

Победитель финала Гран-при среди юниоров (2025) Никита Сарновский рассказал, какой прыжковый контент хотел бы показать на соревнованиях на максимум.

— Говоря о прыжках, есть ли у вас какой-то контент мечты?

— Как такового нет. Есть тот контент, который я выкатывал в августе. Он у меня в голове. Из-за травмы я его не могу накатать, потому что вылетают почти все прыжки, которые связаны с моей травмой. А так загадывать не хочу, потому что это очень глупо, как по мне. Надо ставить цель, которой стоит придерживаться. У меня цель №1 — это восстановиться, цель №2 — попасть на этапы и цель №3 — показать свой контент на максимум, который я катал и выкатывал.

— А какой контент? Можете поделиться, если не секрет?

— Это были пять четверных и два тройных акселя: четверной лутц, четверной риттбергер, четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной аксель — двойной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп и тройной лутц, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.