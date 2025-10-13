Камила Валиева выступит в шоу Навки «Спящая красавица» в Китае в конце октября

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сообщила, что выступит в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду 2006 года Татьяны Навки, которое пройдёт 25 октября в столице Китая Пекине.

«Дорогие китайские друзья! Наконец-то пришло время поделиться с вами прекрасной новостью. Билеты на ледовое шоу «Спящая красавица» уже в продаже! На этот раз я выйду на лёд, перевоплощусь в принцессу Лею, символ надежды и любви, и познакомлю китайскую публику с чудесной сказкой! 25 октября я даю три выступления подряд на арене Hua Xi Live Wukesong в Пекине. С нетерпением жду момента встречи с вами», – написала Валиева на своей странице в социальных сетях, продублировав текст на русском и китайском языках.

Отметим, что 25 октября — это первый день, когда Валиева может вернуться к официальным тренировкам на льду после ситуации с допингом.

Ранее стало известно, что Валиева возобновит карьеру в тренерском штабе Светланы Соколовской по окончании срока дисквалификации, которая закончится 25 декабря 2025 года.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.