Сарновский объяснил свою мотивацию исполнить четверной аксель

17-летний фигурист Никита Сарновский, тренирующийся в академии Евгения Плющенко, рассказал, по какой причине сохраняет мотивацию исполнить четверной аксель.

— А если говорить о четверном акселе? Вы рассказывали, что в межсезонье пробовали его.

— Да, я пробовал. Но сейчас по понятным причинам, которые все понимают, не прыгаю, не практикую, не кручу, не тренирую. Касаясь роста, это вообще никак не мешает, нет. Ещё раз повторюсь, мне не мешает рост, ни в каких изучениях прыжковых элементов, никаких других. Как бы всё хорошо, тьфу-тьфу-тьфу.

— Вы упоминали, что по какой-то причине не могли выехать четверной аксель. Не нашли разгадку этой проблемы?

— На данный момент нет. Когда учил, прыгал, мы поняли, но я это воплотить не смог, на лёд не смог это перенести. В уме мы всё прокрутили, как бы все ясно было, то есть всё поняли.

— Многие не хотят учить четверной аксель из-за его стоимости. Ваша мотивация его прыгнуть повысилась бы, если вдруг увеличится оценка этого элемента?

— У меня есть только одна мотивация прыгнуть аксель — попасть в топ-3, который прыгает четверной аксель. А так, нет никакой такой мотивации, чтобы вот выйти там на старт, бахнуть аксель — нет, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Четверной аксель на данный момент является самым сложным и дорогостоящим прыжком в фигурном катании. На официальных соревнованиях его успешно исполнял только американец Илья Малинин. Среди российских фигуристов четверной аксель несколько раз приземлял чемпион России Владислав Дикиджи, однако это случалось вне официальных турниров.