Никита Сарновский: уровень Ильи Малинина и мой — это вообще два разных

Российский фигурист Никита Сарновский заявил, что видит большую разницу между своим уровнем мастерства и успехами американского фигуриста Ильи Малинина.

20-летний Малинин является двукратным чемпионом мира, победителем этапов Гран-при и финала Гран-при ISU. Он первым в мире успешно прыгнул четверной аксель на официальных соревнованиях по фигурному катанию.

— В таком случае вам бы не хотелось изобрести свой элемент — допустим, как у Малинина, малиновый твист? Были бы единственным.

— Нет, я не тот человек, который любит… Ну, у Малинина-то совсем другой уровень. Он может себе позволить это придумать, что-то сделать, но я не тот уровень. В том смысле, если смотреть на уровень Ильи Малинина и мой, то это вообще два разных и очень сильно разных уровня.

— Говоря об Илье, что можете сказать о его перспективах и программах в этом сезоне?

— Я не смотрел пока ни один его прокат, который был в этом сезоне, так что ничего сказать не могу. А так я… Ну, не сказать точно, буду ли я смотреть Олимпиаду, но очень интересно, что там будет, какая развязка вообще произойдёт, — сказал Сарновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.