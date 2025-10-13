Скидки
Бойкова и Козловский выступят на этапах Гран-при России в Красноярске и Казани

Бойкова и Козловский выступят на этапах Гран-при России в Красноярске и Казани
Чемпионы Европы, России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на этапах Гран-при России в Красноярске и Казани. Об этом сообщила сама фигуристка.

Этап в Красноярске пройдёт в период с 31 октября по 3 ноября. Соревнования в Казани планируются сразу на следующую неделю, с 7 по 10 ноября.

Бойкова и Козловский являлись запасной парой, которую Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала в заявке на участие в Олимпийских играх 2026 года. Так как первая пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — не прошла проверку на нейтральность, то Александра и Дмитрий автоматически лишились шансов на участие.

