Галлямов намекнул на этапы Гран-при России, на которых они выступят с Мишиной

Галлямов намекнул на этапы Гран-при России, на которых они выступят с Мишиной
Чемпион мира, Европы, России, бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Галлямов намекнул с помощью фотографий на этапы Гран-при России, на которых они выступят вместе со своей партнёршей Анастасией Мишиной. Галлямов опубликовал фотографии. На первой из них фигурист изображён на фоне Кул-Шарифа в Казани, на второй видна арена в Омске.

«Обожаю эти города», — подписал публикацию спортсмен.

Фото: Личный архив Галлямова

Фото: Личный архив Галлямова

Этап в Казани пройдёт в период с 7 по 10 ноября. Соревнования в Омске планируются через две недели, с 21 по 24 ноября.

Ранее свои этапы анонсировали главные соперники Мишиной/Галлямова — чемпионы Европы, России, бронзовые призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они также выступят на соревнованиях в Казани, а также приедут в Красноярск.

