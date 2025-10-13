Скидки
«Меня даже трясёт». Бойкова — о том, что её образ оценил известный стилист Рогов

«Меня даже трясёт». Бойкова — о том, что её образ оценил известный стилист Рогов
Чемпионка Европы, России, бронзовый призёр чемпионата мира Александра Бойкова, выступающая в паре вместе с Дмитрием Козловским, отреагировала на то, что известный стилист Александр Рогов оценил её образ. Один из модных луков фигуристки попал в его программу.

«Друзья, я не могу в это поверить! Меня даже трясет!!! Я вообще не надеялась попасть к Александру в обзор… НО! Мой образ не только попал в обзор, но меня ещё и похвалили», — написала Бойкова на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Бойковой

«Мне нравится. Классно. Очень красивая водолазка с коротким рукавом — выглядит суперсвежо. Юбка-баллон в горох и красные туфли с такими тонкими ремешками, напоминающие Miu Miu. Хорошо! И мне нравится, что юбка сидит не на талии, а чуть на бёдрах. Единственное, что не хватает, — сумочки», — сказал Рогов. В сумме весь образ стоит 10 600 рублей.

